Сколько Украина завоюет медалей на Олимпиаде? Прогноз FAVBET

Зимняя Олимпиада в Пекине уже на носу. Открытие пройдет 4 февраля, а уже на следующий день будем болеть за нашу команду в смешанной эстафете по биатлону. Вместе с FAVBET попробуем оценить шансы Украины на Олимпийских играх

За годы независимости Украина на 8 зимних играх взяла 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые. В 2002 и 2010 годах Украина осталась без медалей. Золото добывали: Оксана Баюл в 94-м в фигурном катании, спустя 20 лет женская команда по биатлону в эстафете и на прошлой Олимпиаде Александр Абраменко во фристайле

Четверо олимпийских чемпионов до сих пор в строю, и выступят в Пекине: кроме Абраменко еще трио биатлонисток: Валя Семеренко, Елена Билосюк (Пидгрушна) и Юлия Джима (Вита Семеренко также не завершила карьеру, но в состав на ОИ не попала). Всем уже давно за 30, но именно с ними Украина и связывает надежды на медали в Пекине. Биатлон и фристайл — это сейчас единственные виды, где Украина имеет шансы попасть в топ-3

FAVBET дает коэффициент 2.5 на то, что Украина выиграет хотя бы одну медаль. И 1.5 на то, что сборная останется без наград. В процентах шансы взять хотя бы одну медаль составляют менее 40%.

Пессимизм связан с не самым удачным выступлением биатлонной сборной в нынешнем сезоне. Лишь одно призовое место на этапах Кубка мира, да и то в сингл-миксте, который не входит в программу Олимпиады. В личных гонках у нас лишь одно место в топ-10 у Дмитрия Пидручного. Традиционно надеемся, что наши сумеют выйти на пик формы к главному старту года, будут идеально стрелять, а конкуренты — ошибаться. Надежда на эстафеты, нежели на личные гонки.

Шансы на медаль у Украины даже не в биатлоне, а в фристайле. В декабре, на этапе Кубка мира в Финляндии, Анастасия Новосад выиграла золото, а Ольга Полюк стала 3-й. Там же в командном зачете (двое мужчин и одна женщина) Украина дважды была третьей. Бороться с Китаем нереально, а вот Россия и США нам по силам.

До конца верим в нашу команду: биатлонистов, фристайлистов. Возможно, сотворить чудо удастся скелетонисту Владу Гераскевичу. Болеем за Украину и ставим на то, что, как минимум, одна медаль "желто-синим" покорится.