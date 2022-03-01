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Сменили лук на автомат. Украинские спортсмены вступили в ряды ВСУ

Олимпиада
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Сменили лук на автомат. Украинские спортсмены вступили в ряды ВСУ

Скриншот из видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсмены также встали на защиту украинской земли. Представители Львовщины приняли участие в видеообращении к украинскому народу. Так, на видео есть главный сержант ВСУ Соломия Трапезникова (стрельба из лука). солдат ВСУ Кристина Демко (свободная борьба), главный сержант ВСУ Татьяна Галкина (пулевая стрельба), старший лейтенант ВСУ Андрей Федечко (современное пятиборье), солдат ВСУ Елена Стецькив (санный спорт), солдат ВСУ Жанна Наумова (стрельба из лука).

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В статье: война с Россией
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