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Великобритания требует разработать действенную модель нейтралитета для россиян и белорусов на Олимпиаде
Требуется полный запрет
paris2024.org
Министерство культуры Великобритании обратилось с официальным письмом к спонсорам Олимпиады 2024 с просьбой давить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить возвращения российского и белорусского флагов на главные игры четырехлетия.
В частности, к компаниям Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa донесена информация об опасениях потенциального ослабления запретов. Британия требует разработать работоспособную модель нейтралитета для представителей россии и беларуси.
"Мы знаем, что спорт и политика в россии и беларуси тесно переплетены, и мы уверены, что режимам в россии и беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.
Пока наши беспокойства и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не соглашаемся с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям.
Учитывая заявленную позицию МОК о том, что окончательные решения не приняты, мы настоятельно призываем МОК рассмотреть вопросы, определенные всеми странами, и соответственно пересмотреть свое предложение" – говорится в обращении.
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