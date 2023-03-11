Великобритания требует разработать действенную модель нейтралитета для россиян и белорусов на Олимпиаде

Министерство культуры Великобритании обратилось с официальным письмом к спонсорам Олимпиады 2024 с просьбой давить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить возвращения российского и белорусского флагов на главные игры четырехлетия.

В частности, к компаниям Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa донесена информация об опасениях потенциального ослабления запретов. Британия требует разработать работоспособную модель нейтралитета для представителей россии и беларуси.

"Мы знаем, что спорт и политика в россии и беларуси тесно переплетены, и мы уверены, что режимам в россии и беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.

Пока наши беспокойства и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не соглашаемся с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям.

Учитывая заявленную позицию МОК о том, что окончательные решения не приняты, мы настоятельно призываем МОК рассмотреть вопросы, определенные всеми странами, и соответственно пересмотреть свое предложение" – говорится в обращении.