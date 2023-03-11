  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Великобритания требует разработать действенную модель нейтралитета для россиян и белорусов на Олимпиаде
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Великобритания требует разработать действенную модель нейтралитета для россиян и белорусов на Олимпиаде

Олимпиада
(1 голосов)

Требуется полный запрет

Великобритания требует разработать действенную модель нейтралитета для россиян и белорусов на Олимпиаде

paris2024.org

UA-Футбол
Новина українською

Министерство культуры Великобритании обратилось с официальным письмом к спонсорам Олимпиады 2024 с просьбой давить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить возвращения российского и белорусского флагов на главные игры четырехлетия.

В частности, к компаниям Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa донесена информация об опасениях потенциального ослабления запретов. Британия требует разработать работоспособную модель нейтралитета для представителей россии и беларуси.

"Мы знаем, что спорт и политика в россии и беларуси тесно переплетены, и мы уверены, что режимам в россии и беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.

Пока наши беспокойства и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не соглашаемся с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям.

Учитывая заявленную позицию МОК о том, что окончательные решения не приняты, мы настоятельно призываем МОК рассмотреть вопросы, определенные всеми странами, и соответственно пересмотреть свое предложение" – говорится в обращении.

По теме
yellow-arrow
Британия обратилась к спонсорам Олимпиады с призывом давить на МОК на счет недопуска россиян и белорусов
yellow-arrow
Украинские олимпийские федерации (кроме тенниса) согласовали обращение к МОК об отстранении россиян и белорусов
yellow-arrow
Зеленский ввел в действие санкции против Исинбаевой и еще двух представителей МОК
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде