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Официально: Вайгль подписал контракт с Бенфикой – с огромной суммой отступных

Португалия
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Юлиан теперь с "орлами"

Официально: Вайгль подписал контракт с Бенфикой – с огромной суммой отступных
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Немецкий хавбек Юлиан Вайгль подписал трудовое соглашение с лиссабонской "Бенфикой". Контракт истекает в 2024 году. По информации СМИ, стороны прописали в договоре сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Напомним, Вайгль присоединился к дортмундской "Боруссии" в 2015 году за 5 миллионов – он перешел из "Мюнхена 1860". В текущем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 17 поединков за "шмелей", в его активе 1 забитый мяч. Юлиан поблагодарил свой бывший клуб:

"Я хочу поблагодарить партнеров по команде, сотрудников и всех болельщиков этого прекрасного клуба за великолепное время здесь. "Боруссия" навсегда останется в моем сердце".

Теперь Вайгль сыграет против донецкого "Шахтера" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бенфика (Лиссабон) Юлиан Вайгль
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