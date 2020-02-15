Хороший знак для Шахтера? Бенфика дома проигрывает Браге. ВИДЕО

В рамках 21-го тура Примейра Лиги "Бенфика" дома минимально проиграла "Браге" 0:1.

Единственный гол в матче забил хавбек гостей Жоау Пальинья. 24-летний полузащитник отметился забитым голом на 45-й минуте встречи. Голевую передачу на португальца отдал защитник "Браги" Нуну Секейра.

После этого тура "Бенфика" всетакже занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. Но в случае победы "Порту" в завтрашнем матче с "Викторией", "орлы" будут иметь только одно очко преимущества над "драконами".

Вашему вниманию видео гола