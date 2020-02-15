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Хороший знак для Шахтера? Бенфика дома проигрывает Браге. ВИДЕО
Несмотря на поражение, "орлы" сохраняют первую строчку в таблице
В рамках 21-го тура Примейра Лиги "Бенфика" дома минимально проиграла "Браге" 0:1.
Единственный гол в матче забил хавбек гостей Жоау Пальинья. 24-летний полузащитник отметился забитым голом на 45-й минуте встречи. Голевую передачу на португальца отдал защитник "Браги" Нуну Секейра.
После этого тура "Бенфика" всетакже занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. Но в случае победы "Порту" в завтрашнем матче с "Викторией", "орлы" будут иметь только одно очко преимущества над "драконами".
Вашему вниманию видео гола
GOLO! SC Braga, João Palhinha aos 45' 1', SL Benfica 0-1 SC Braga #LigaNOS #SLBSCB— VSPORTS (@vsports_pt) February 15, 2020
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