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Хороший знак для Шахтера? Бенфика дома проигрывает Браге. ВИДЕО

Португалия
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Несмотря на поражение, "орлы" сохраняют первую строчку в таблице

Хороший знак для Шахтера? Бенфика дома проигрывает Браге. ВИДЕО
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В рамках 21-го тура Примейра Лиги "Бенфика" дома минимально проиграла "Браге" 0:1.

Единственный гол в матче забил хавбек гостей Жоау Пальинья. 24-летний полузащитник отметился забитым голом на 45-й минуте встречи. Голевую передачу на португальца отдал защитник "Браги" Нуну Секейра.

После этого тура "Бенфика" всетакже занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. Но в случае победы "Порту" в завтрашнем матче с "Викторией", "орлы" будут иметь только одно очко преимущества над "драконами".

Вашему вниманию видео гола

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Брага чемпионат Португалии
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