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Бенфика выделила 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Португалия
(1 голосов)

Клуб поучаствовал в общей борьбе с болезнью

Бенфика выделила 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Новина українською

"Бенфика", городской совет Лиссабона и Лиссабонский университет совместно выделили 1 миллион евро национальной службе здравоохранения на покупку оборудования для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Наш клуб всегда характеризовало чувство солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада каждого из нас в общее дело.

Объединив усилия с городским советом и Лиссабонским университетом, мы приняли решение пожертвовать 1 миллион евро Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования.

Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит нашу глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения", – говорится в заявлении клуба.

Ранее экс-наставник "орлов" Жорже Жезус сдал позитивный тест на COVID-19.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) коронавирус
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