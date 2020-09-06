Португалия
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Бенфика побила собственный трансферный рекорд ради форварда Альмерии
Дарвин Нуньес пошел на повышение
"Бенфика" объявила о покупке форварда "Альмерии" Дарвина Нуньеса.
21-летний уругваец подписал с новым клубом 5-летний контракт. Сделка обошлась "орлам" в 24 миллиона евро, что стало новым рекордом клуба.
На счету Нуньеса 16 голов в 30 матчах Сегунды прошлого сезона.
В октябре прошлого года Дарвин дебютировал за сборную Уругвая, отметив дебют голом в ворота Перу.
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ascent (Луксор)
06.09.2020 в 13:55
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