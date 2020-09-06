  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика побила собственный трансферный рекорд ради форварда Альмерии
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика побила собственный трансферный рекорд ради форварда Альмерии

Португалия
(1 голосов)

Дарвин Нуньес пошел на повышение

Бенфика побила собственный трансферный рекорд ради форварда Альмерии
Новина українською

"Бенфика" объявила о покупке форварда "Альмерии" Дарвина Нуньеса.

21-летний уругваец подписал с новым клубом 5-летний контракт. Сделка обошлась "орлам" в 24 миллиона евро, что стало новым рекордом клуба.

На счету Нуньеса 16 голов в 30 матчах Сегунды прошлого сезона.

В октябре прошлого года Дарвин дебютировал за сборную Уругвая, отметив дебют голом в ворота Перу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
06.09.2020 в 13:55
24 ляма из Сегунды, а мы игрока сборной за 0,5 ляма дарим...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...