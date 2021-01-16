Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Порту – Бенфика 1:1. Обзор матча
Принципиальная дуэль завершилась мировой
"Порту" и "Бенфика" разошлись миром в 14-м туре чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей голом отличился Алехандро Гримальдо, после чего счёт сравнял форвард "драконов" Мехди Тареми.
После 14 туров оба гранда имеют в своём активе по 32 балла и делят второе-третье места в турнирной таблице Примейры, уступая "Спортингу" 4 пункта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Старенький продолжит игровую карьеру, Яя Туре поработает в Олимпике. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Серия А. Лацио - Рома 3:0. Гроссмейстер Индзаги громит ребёнка Фонсеку
- Олимпик не взял Шахаба на сбор в Турцию
- Гент отказал лиссабонскому Спортингу в продаже Яремчука за 10 млн евро
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...