Порту – Бенфика 1:1. Обзор матча

"Порту" и "Бенфика" разошлись миром в 14-м туре чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей голом отличился Алехандро Гримальдо, после чего счёт сравнял форвард "драконов" Мехди Тареми.

После 14 туров оба гранда имеют в своём активе по 32 балла и делят второе-третье места в турнирной таблице Примейры, уступая "Спортингу" 4 пункта.