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Порту – Бенфика 1:1. Обзор матча

Португалия
(1 голосов)

Принципиальная дуэль завершилась мировой

Порту – Бенфика 1:1. Обзор матча
Новина українською

"Порту" и "Бенфика" разошлись миром в 14-м туре чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей голом отличился Алехандро Гримальдо, после чего счёт сравнял форвард "драконов" Мехди Тареми.

После 14 туров оба гранда имеют в своём активе по 32 балла и делят второе-третье места в турнирной таблице Примейры, уступая "Спортингу" 4 пункта.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия)
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