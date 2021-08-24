Португалия
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Яремчук попал в старт на ответный матч с ПСВ
Роман снова сыграет с первых минут
фото - FC Benfica
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук попал в стартовый состав на ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ против ПСВ.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#PSVSLB #EPluribusUnum #UCL pic.twitter.com/pPjUugedt6— SL Benfica (@SLBenfica) August 24, 2021
Напомним, что в первом матче, который закончился 2:1 в пользу португальской команды, он сыграл 71 минуту и отметился ассистом.
Всего в сезоне Яремчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 21:30
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