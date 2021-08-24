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Яремчук попал в старт на ответный матч с ПСВ

Португалия
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(2 голосов)

Роман снова сыграет с первых минут

Яремчук попал в старт на ответный матч с ПСВ

фото - FC Benfica

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук попал в стартовый состав на ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ против ПСВ.

Напомним, что в первом матче, который закончился 2:1 в пользу португальской команды, он сыграл 71 минуту и отметился ассистом.

Всего в сезоне Яремчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

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В статье: Роман Яремчук Бенфика
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 21:30
Как тебе удалось вырваться из лап суркиса ?? А мог бы стать вторым бревноленко и сидеть до 28 лет в Динамо. Вот сейчас тоже самое с Миколенко, пересилит и все и пойдет на спад Очень плохо что менеджмент Динамо колхоз. И купить толком не могут и продать. Когда же я увижу ту динаовскую машину которая Барселону прибивало в гавно
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