Яремчук попал в старт на ответный матч с ПСВ

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук попал в стартовый состав на ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ против ПСВ.

Напомним, что в первом матче, который закончился 2:1 в пользу португальской команды, он сыграл 71 минуту и отметился ассистом.

Всего в сезоне Яремчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах.