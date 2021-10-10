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Руй Кошта стал президентом Бенфики
Функционер получил новую должность
Фото: SL Benfica
Экс-футболиста "Милана" и "Фиорентины" Руя Кошту вчера избрали президентом лиссабонской "Бенфики", за которую выступает украинец Роман Яремчук.
49-летний португалец набрал 84,48% голосов во время голосования. Напомним, в июле Кошта был временно назначен президентом клуба, сменив Луиша Филипе Виейру.
Руй Кошта в 2008-м году был назначен спортивным директором "Бенфики", и с тех пор работал в клубе на этой должности.
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Источник:Сайт ФК "Бенфика"
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