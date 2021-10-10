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Руй Кошта стал президентом Бенфики

Португалия
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(1 голосов)

Функционер получил новую должность

Руй Кошта стал президентом Бенфики

Фото: SL Benfica

Новина українською

Экс-футболиста "Милана" и "Фиорентины" Руя Кошту вчера избрали президентом лиссабонской "Бенфики", за которую выступает украинец Роман Яремчук.

49-летний португалец набрал 84,48% голосов во время голосования. Напомним, в июле Кошта был временно назначен президентом клуба, сменив Луиша Филипе Виейру.

Руй Кошта в 2008-м году был назначен спортивным директором "Бенфики", и с тех пор работал в клубе на этой должности.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Руй Кошта
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Источник:
Сайт ФК "Бенфика"

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