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Яремчук в битве за лидерство? Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 03.12.2021
В лиссабонском дерби встретятся одни из сильнейших португальских команд
Фото: twitter.com/SLBenfica
Чемпионат Португалии, 13-й тур
3 декабря, 23:15. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)
Главный арбитр: Артур Соареш Диаш
Прямая трансляция: Спорт 1
После 12 туров в чемпионате Португалии есть явные три лидера, которые оторвались от остальных команд: "Порту", "Спортинг" и "Бенфика". "Орлы" замыкают эту тройку, а после них на расстоянии в девять очков расположилась "Брага". Более чем явное преимущество современных португальских грандов.
Во второй раз в сезоне состоится матч именно между командами-лидерами. В сентябре "Спортинг" и "Порту" поделили очки (1:1), теперь же "львы" будут противостоять "Бенфике". Между командами всего один зачетный пункт в таблице и разное текущее состояние. Кто же сможет закрепить свои позиции после этой борьбы за шесть очков?
"Бенфика"
После феноменального старта из семи побед подряд и лидерства в чемпионате "орлы" неожиданно уступили "Портимоненсе" (0:1), после чего начались не слишком удачные результаты. Если поражения от "Баварии" Нагельсманна более чем прогнозируемы, то тяжелая победа над второлиговым "Трофенсе" или ничейные результаты против "Гимарайнша" и "Эшторила" оставили после себя вопросы. Нет, потеря очков посреди сезона – это не провал, однако очень важно не сбавлять обороты в борьбе против “Порту” и “Спортинга”, которые еще ни разу в чемпионате не уступили.
Главная причина внимания украинских болельщиков к "орлам" Роман Яремчук, как и вся команда, пошел на спад. Только у нападающего он гораздо более резкий, ведь последний раз игрок забивал еще 25 сентября, оформив дубль против "Гимарайнша". С тех пор 535 минут (в общей сложности – 12 матчей) у Романа голевая засуха. Вряд ли он выйдет сегодня в рамках дерби, ведь в знаменитом поединке на прошлой неделе он не появился на поле даже после пяти замен после перерыва.
Конечно, нельзя не вспомнить поединок 27 ноября против “Белененсеша”, в котором “орлы” еще в первом тайме забили сопернику семь. Тогда всю команду "синих" повалил коронавирус, и на матч вышли девять игроков, двое из которых были вратарями. Встреча завершилась в начале второго тайма, так что можно сказать, что у "Бенфики" был просто тренировочный матч.
????A marcar o ritmo das próximas etapas!— SL Benfica (@SLBenfica) December 2, 2021
????@adidasfootball#Xspeedflow #createdwithadidas pic.twitter.com/DB8I9Q9q1x
Кадры хозяев
Три потери у "орлов" перед поединком против "Спортинга". Прежде всего, нужно отметить травму центрального защитника Лукаса Вериссиму, который выбыл из-за "крестов" до конца сезона. Учитывая привычную Жезусу схему с тремя центрбеками – это серьезная проблема. Также вне игры будут полузащитник сборной Сербии Неманья Радонич и португальский нападающий Диогу Гонсалвеш.
"Спортинг"
Прошлогодний чемпион начал сезон неплохо, даже по сравнению с основными двумя соперниками в Португалии "Порту" и "Бенфикой". Еще раз отметим, что именно львы с драконами пока остаются непобедимыми в чемпионате, имея на счету по две ничьи. Испортили старт сезона разве что результаты в еврокубках, где после двух туров в активе так и не появилось зачетных очков.
Однако результаты команды пока очень удачны. Сейчас в активе "Спортинга" 11 побед во всех турнирах подряд! Это самый лучший результат среди всех команд топ-6 европейских чемпионатов в этом сезоне. Более того, после двух стартовых поражений в Лиге чемпионов "львы" смогли выйти в плей-офф турнира. Чего только стоит недавняя победа над дортмундской "Боруссией", которую подопечные Аморима одержали благодаря организованности, скорости и контролю поединка. За 36-летним наставником уж точно наблюдают скауты хороших европейских клубов.
Amanhã é dia de ????????́???????????? ????⚪ #OndeVaiUmVãoTodos pic.twitter.com/iNo4SrsSJp— Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) December 2, 2021
Кадры гостей
У "львов" четыре игрока в лазарете. По меньшей мере, двое из них очень важны для "Спортинга". Положительный тест на коронавирус сдал капитан команды, центральный защитник Себастьян Коатес. Также в предыдущем матче против "Тонделы" не смог провести все 90 минут опорник сборной Португалии Пальинья из-за травмы мышцы бедра. Оба – основные звенья в защитной работе "львов". Пальинья вообще лидер чемпионата по отборам (в среднем 3,8 за матч). Отметим, что вне игры еще Кабрал и Винагре.
Последние матчи "Бенфики" и "Спортинга"
Последние пять встреч хозяев
- 27.11. "Белененсеш" – "Бенфика" 0:7 (Чемпионат Португалии)
- 23.11. "Барселона" – "Бенфика" 0:0 (ЛЧ)
- 19.11. "Бенфика" – "Феррейра" 4:1 (Кубок Португалии)
- 07.11. "Бенфика" – "Брага" 6:1 (Чемпионат Португалии)
- 02.11. "Бавария" - "Бенфика" 5:2 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 28.11. "Спортинг" – "Тондела" 2:0 (Чемпионат Португалии)
- 24.11. "Спортинг" - "Боруссия Д" 3:1 (ЛЧ)
- 18.11. "Спортинг" – "Варзим" 2:1 (Кубок Португалии)
- 07.11. "Феррейра" – "Спортинг" 0:2 (Чемпионат Португалии)
- 03.11. "Спортинг" – "Бешикташ" 4:0 (ЛЧ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|2
|"Спортинг"
|12
|10
|2
|0
|19-4
|32
|3
|"Бенфика"
|12
|10
|1
|1
|34-7
|31
Личные встречи "Бенфики" и "Спортинга"
Это по-настоящему историческое противостояние: уже 181 раз команды играли между собой. Ощутимое преимущество за победами имеет “Бенфика” – 83 против 52, еще 46 поединков завершились вничью. В прошлом сезоне коллективы дважды пересекались и одержали победу.
Последние пять матчей между командами
15.05.21. "Бенфика" – "Спортинг" 4:3 (Чемпионат Португалии)
01.02.21. "Спортинг" – "Бенфика" 1:0 (Чемпионат Португалии)
25.07.20. "Бенфика" – "Спортинг" 2:1 (Чемпионат Португалии)
17.01.20. "Спортинг" – "Бенфика" 0:2 (Чемпионат Португалии)
04.08.19. "Бенфика" – "Спортинг" 5:0 (Суперкубок Португалии)
???????????????????????????????? ????— Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) December 2, 2021
Matheus Nunes resolveu o dérbi da primeira volta da época passada ⚽ #SportingCP
???? @SPORTTVPortugal pic.twitter.com/Ek9vG06OMv
Цифры и факты
- В последний раз "Спортинг" не забил в гостях в чемпионате Португалии еще в феврале - против "Порту".
- "Бенфика" пропустила в пяти последних поединках из семи.
- "Львы" не побеждают "орлов" в гостях с 2015-го года.
- Правда, "Спортинг" забил "Бенфике" в девяти матчах на "Эштадиу да Луж" подряд.
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Ставки и коэффициенты на матч "Бенфика" – "Спортинг"
Прогноз на матч "Бенфика" – "Спортинг" от UA-Football
Любят забивать команды друг другу. Еще и у гостей сегодня не будет основных разрушителей атак, так что "орлы" не могут пойти с лиссабонского дерби без гола при таких условиях да еще и при собственных болельщиках. Однако и "Спортинг" сейчас слишком хорош, чтобы проиграть всухую. Прогноз: Обе забьют.
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