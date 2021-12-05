Жезуш - перед матчем с Динамо: Мы должны вернуть свою игру и одержать победу ради болельщиков

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш дал комментарий после поражения "Спортингу" (1:3) в чемпионате Португалии:

"Мы проиграли "Спортингу" дома, к чему не были готовы ни фаны, ни команда. Должны это исправить, ведь предстоит решающий матч с "Динамо" в ЛЧ. Будет непросто, но мы должны вернуть свою игру и одержать победу ради болельщиков.

После поражения непросто, но нужно думать о матче с "Динамо", это очень важно", – сказал Жезуш.