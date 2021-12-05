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Жезуш - перед матчем с Динамо: Мы должны вернуть свою игру и одержать победу ради болельщиков

Португалия
(1 голосов)

Коуч настроен решительно

Жезуш - перед матчем с Динамо: Мы должны вернуть свою игру и одержать победу ради болельщиков

SL Benfica

Новина українською

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш дал комментарий после поражения "Спортингу" (1:3) в чемпионате Португалии:

"Мы проиграли "Спортингу" дома, к чему не были готовы ни фаны, ни команда. Должны это исправить, ведь предстоит решающий матч с "Динамо" в ЛЧ. Будет непросто, но мы должны вернуть свою игру и одержать победу ради болельщиков.

После поражения непросто, но нужно думать о матче с "Динамо", это очень важно", – сказал Жезуш.

Напомним, матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8-го декабря. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Жорже Жезуш
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Источник:
A Bola

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