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Бенфика Яремчука объявила о назначении нового главного тренера

Португалия
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Он будет третьим наставником украинца в Португалии

Бенфика Яремчука объявила о назначении нового главного тренера

Фото: SL Benfica

Новина українською

"Бенфика" на своем официальном сайте сообщила о том, что Роджер Шмидт стал главным тренером португальской команды.

55-летний немецкий специалист заключил контракт с лиссабонским клубом до лета 2024 года.

На протяжении двух последних лет Шмидт руководил "ПСВ", с которым недавно завоевал кубок Нидерландов. До этого он работал с "Зальцбургом" и "Байером".

Заметим, что сезон 2021/22 стал неудачным для Романа Яремчука и "орлов". Команда под руководством Нелсона Вериссимо, сменившего Жорже Жезуса, заняла только 3 место в чемпионате Португалии и не выиграла ни одного трофея.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роджер Шмидт
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Источник:
ФК Бенфика

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