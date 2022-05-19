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Бенфика Яремчука объявила о назначении нового главного тренера
Он будет третьим наставником украинца в Португалии
Фото: SL Benfica
"Бенфика" на своем официальном сайте сообщила о том, что Роджер Шмидт стал главным тренером португальской команды.
55-летний немецкий специалист заключил контракт с лиссабонским клубом до лета 2024 года.
На протяжении двух последних лет Шмидт руководил "ПСВ", с которым недавно завоевал кубок Нидерландов. До этого он работал с "Зальцбургом" и "Байером".
Заметим, что сезон 2021/22 стал неудачным для Романа Яремчука и "орлов". Команда под руководством Нелсона Вериссимо, сменившего Жорже Жезуса, заняла только 3 место в чемпионате Португалии и не выиграла ни одного трофея.
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