  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Яремчук забивает во втором матче подряд
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук забивает во втором матче подряд

Португалия
(1 голосов)

Хорошая предсезонка

Яремчук забивает во втором матче подряд

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

Роман Яремчук забивает уже во втором предсезонном матче "Бенфики" подряд. На этот раз пострадала "Жирона", португальцы ведут 3:2.

В прошлый раз от ноги Романа пострадал "Фулхэм". Тогда "Бенфика" обыграла англичан 5:1.

Следующий матч португальцы проведут 26 июля против "Ньюкасла". Встреча начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жирона (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде