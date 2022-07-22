Португалия
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Яремчук забивает во втором матче подряд
Хорошая предсезонка
Фото: twitter.com/SLBenfica
Роман Яремчук забивает уже во втором предсезонном матче "Бенфики" подряд. На этот раз пострадала "Жирона", португальцы ведут 3:2.
В прошлый раз от ноги Романа пострадал "Фулхэм". Тогда "Бенфика" обыграла англичан 5:1.
#SLBGFC | 3-1 | ⚽ 67' GOOOLOOOOOO! YAREMCHUK! #EuAmoOBenfica #PréÉpoca pic.twitter.com/FmbAs5R1Ay— SL Benfica (@SLBenfica) July 22, 2022
Следующий матч португальцы проведут 26 июля против "Ньюкасла". Встреча начнется в 22:00.
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