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Четыре клуба АПЛ хотят купить конкурента Яремчука в Бенфике, который забил Динамо в ЛЧ

Португалия
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Но согласятся ли на такой ход "орлы"?

Четыре клуба АПЛ хотят купить конкурента Яремчука в Бенфике, который забил Динамо в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальская "Бенфика" может продать второго нападающего за одно трансферное окно. Форвардом "орлов" Гонсалу Рамушем интересуются сразу четыре английских клуба. Об этом сообщает Record.

Переход 21-летнего игрока хотят оформить: "Эвертон", "Вулвергемптон", "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл". Пока о конкретных предложениях речь не шла, но именно "ириски" готовы выиграть конкуренцию у своих соперников по АПЛ.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает португальца в 14 миллионов евро. Его контракт с клубом действителен до 2026-го года.

Напомним, что этим летом "Бенфика" продала "Ливерпулю" нападающего Дарвина Нуньеса за 75 миллионов евро без учета бонусов. Взамен ему был приобретен только хорватский форвард Петар Муса за пять миллионов евро.

Также добавим, что именно Рамуш отметился одним из двух голов "Бенфики" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов этого сезона против "Динамо".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Ноттингем Форест (Ноттингем) Гонсалу Рамуш
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Источник:
Record

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