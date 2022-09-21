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Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024

Португалия
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Звездный форвард оптимистично оценивает свое будущее в сборной

Роналду изъявил желание сыграть на чемпионате Европы-2024

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ближайших планах в национальной команде.

"Я надеюсь быть частью сборной Португалии еще несколько лет. Я все еще чувствую мотивацию, мои амбиции высоки, а путь в сборную еще не окончен. У нас много качественной молодежи.

Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы-2024", – приводит слова Криштиану Rádio Renascença.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии с 117 голами в 189 матчах. За национальную команду он выступал на европейских первенствах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов, а также на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Во время чемпионата Европы‑2024, который пройдет в Германии, Роналду будет 39 лет.

В Лиге наций Португалия сыграет 24 сентября с Чехией, а 27 сентября - с Испанией.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
Rádio Renascença

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