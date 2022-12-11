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Бенфика не продаст в январе Гонсалу Рамуша, если не будет активирована клаусула

Португалия
(1 голосов)

В контракте форварда прописаны отступные – 120 миллионов евро

Бенфика не продаст в январе Гонсалу Рамуша, если не будет активирована клаусула

Фото: Observador

UA-Футбол
Новина українською

Президент лиссабонской "Бенфики" Руй Кошта заявил, что клуб не намерен продавать нападающего Гонсалу Рамуша в зимнее трансферное окно. Если только за него не будет предложена сумма, равняющаяся отступным, прописанным в его контракте.

По информации издания Manchester Evening News, клаусула, упомянутая в договоре Рамуша с "Бенфикой", составляет 120 миллионов евро. Контракт Гонсалу с лиссабонским клубом действителен до лета 2026 года.

По информации медиа, среди клубов, заинтересованных в португальском форварде – "Манчестер Юнайтед". Главный тренер команды Эрик тен Хаг подтверждал, что организация ищет нового страйкера, вследствие расторжения контракта с Криштиану Роналду.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Гонсалу Рамуш
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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
11.12.2022 в 16:48
да он уже сдулся. игрок одного матча
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