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Бенфика не продаст в январе Гонсалу Рамуша, если не будет активирована клаусула
В контракте форварда прописаны отступные – 120 миллионов евро
Фото: Observador
Президент лиссабонской "Бенфики" Руй Кошта заявил, что клуб не намерен продавать нападающего Гонсалу Рамуша в зимнее трансферное окно. Если только за него не будет предложена сумма, равняющаяся отступным, прописанным в его контракте.
По информации издания Manchester Evening News, клаусула, упомянутая в договоре Рамуша с "Бенфикой", составляет 120 миллионов евро. Контракт Гонсалу с лиссабонским клубом действителен до лета 2026 года.
По информации медиа, среди клубов, заинтересованных в португальском форварде – "Манчестер Юнайтед". Главный тренер команды Эрик тен Хаг подтверждал, что организация ищет нового страйкера, вследствие расторжения контракта с Криштиану Роналду.
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