40-летний Пепе подписал новое соглашение с Порту

40-летний центральный защитник Пепе подписал новый контракт с "Порту". Новое соглашение будет действовать до 31 июня 2024 года, об этом сообщает официальный сайт команды.

После этого события бразилец дал интервью: "Я очень волнуюсь, потому, что этот контракт много для меня значит. Я не хотел бы разочаровать президента, людей в клубе, моего тренера и моих партнеров по команде. Я хочу поблагодарить всех в клубе за то, что вы ежедневно делаете меня лучше как игрока, как человека и даже как отца"

Пепе присоединился к "Порту" в 2019 году. В этом сезоне центральный защитник вышел на поле в 19 матчах.