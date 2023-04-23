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40-летний Пепе подписал новое соглашение с Порту

Португалия
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Бывший центральный защитник мадридского Реала продлил контракт еще на год

40-летний Пепе подписал новое соглашение с Порту

Фото: fcporto.pt

Новина українською

40-летний центральный защитник Пепе подписал новый контракт с "Порту". Новое соглашение будет действовать до 31 июня 2024 года, об этом сообщает официальный сайт команды.

После этого события бразилец дал интервью: "Я очень волнуюсь, потому, что этот контракт много для меня значит. Я не хотел бы разочаровать президента, людей в клубе, моего тренера и моих партнеров по команде. Я хочу поблагодарить всех в клубе за то, что вы ежедневно делаете меня лучше как игрока, как человека и даже как отца"

Пепе присоединился к "Порту" в 2019 году. В этом сезоне центральный защитник вышел на поле в 19 матчах.

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В статье: Пепе Порту (Португалия)
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Источник:
fcporto.pt

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