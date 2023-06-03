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Экс-тренер Карпат возглавил клуб элитного дивизиона Португалии
Он был ассистентом наставника львовян в течение года
ФК Визела
36-летний испанский специалист Пабло Вильяра стал новым главным тренером команды португальского элитарного дивизиона "Визела". Контракт подписан на один сезон.
Пабло Вильяр раньше работал в УПЛ, а именно во львовских "Карпатах". В сезоне-2018/19 испанец исполнял обязанности ассистента Жозе Мораиша и Фабри Гонсалеса, а с мая 2022 по март 2023 возглавлял литовский "Ритеряй".
Также в "Визеле" играет хорошо знакомый украинским болельщикам бразильский голкипер Луис Фелипе, имевший опыт выступлений в составе "Зари".
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