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Экс-тренер Карпат возглавил клуб элитного дивизиона Португалии

Португалия
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Он был ассистентом наставника львовян в течение года

Экс-тренер Карпат возглавил клуб элитного дивизиона Португалии

ФК Визела

Новина українською

36-летний испанский специалист Пабло Вильяра стал новым главным тренером команды португальского элитарного дивизиона "Визела". Контракт подписан на один сезон.

Пабло Вильяр раньше работал в УПЛ, а именно во львовских "Карпатах". В сезоне-2018/19 испанец исполнял обязанности ассистента Жозе Мораиша и Фабри Гонсалеса, а с мая 2022 по март 2023 возглавлял литовский "Ритеряй".

Также в "Визеле" играет хорошо знакомый украинским болельщикам бразильский голкипер Луис Фелипе, имевший опыт выступлений в составе "Зари".

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В статье: Португалия Лига Сагреш Карпаты (Львов)
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Источник:
Сайт ФК "Визела"

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