Спортинг купил за 20 млн евро форварда сборной Швеции, который зажег в Чемпионшипе

Виктор Йокерес, кроме родной Швеции, еще не играл в высшем дивизионе, хотя уехал за границу еще в 2018-м. В общем, его трудно назвать узнаваемым футболистом, ведь он нигде не был на ведущих ролях. До прошлого сезона, когда стал одним из лучших в Чемпионшипе – втором по рангу дивизионе Англии.

Вместе с "Ковентри" он до последнего боролся за выход в АПЛ, но в финале его команда проиграла сенсационному "Лутону" в серии пенальти.

В условиях изнурительного и максимально конкурентного Чемпионшипа – это большое достижение. И Йокерс был одним из его создателей, ведь в 49 матчах он забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. В рейтинге бомбардиров он стал вторым в чемпионате после Чубы Акпома.

Неудивительно, что Йокерес даже со второго дивизиона вызывался в ряды сборной Швеции, в прошлом сезоне он принял участие в 10 матчах и забил два мяча.

Очевидно, если бы "Ковентри" вышел в АПЛ, Виктор остался бы в клубе и попробовал бы свои силы на самом высоком уровне. Но небесно-голубые не смогли, а на Йокерса положил глаз лиссабонский "Спортинг". Португальский гранд не пожалел за него 20 миллионов евро, и стороны подписали контракт на 5 лет.

Такой трансфер стал возможен после того, как "Спортинг" продал "Пари Сен-Жермен" хавбека Мануэля Угарте за 60 миллионов.