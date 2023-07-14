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Спортинг купил за 20 млн евро форварда сборной Швеции, который зажег в Чемпионшипе
Виктор Йокерс наконец-то получил шанс в высшем дивизионе
Виктор Йокерес, кроме родной Швеции, еще не играл в высшем дивизионе, хотя уехал за границу еще в 2018-м. В общем, его трудно назвать узнаваемым футболистом, ведь он нигде не был на ведущих ролях. До прошлого сезона, когда стал одним из лучших в Чемпионшипе – втором по рангу дивизионе Англии.
Вместе с "Ковентри" он до последнего боролся за выход в АПЛ, но в финале его команда проиграла сенсационному "Лутону" в серии пенальти.
В условиях изнурительного и максимально конкурентного Чемпионшипа – это большое достижение. И Йокерс был одним из его создателей, ведь в 49 матчах он забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. В рейтинге бомбардиров он стал вторым в чемпионате после Чубы Акпома.
Неудивительно, что Йокерес даже со второго дивизиона вызывался в ряды сборной Швеции, в прошлом сезоне он принял участие в 10 матчах и забил два мяча.
Очевидно, если бы "Ковентри" вышел в АПЛ, Виктор остался бы в клубе и попробовал бы свои силы на самом высоком уровне. Но небесно-голубые не смогли, а на Йокерса положил глаз лиссабонский "Спортинг". Португальский гранд не пожалел за него 20 миллионов евро, и стороны подписали контракт на 5 лет.
Такой трансфер стал возможен после того, как "Спортинг" продал "Пари Сен-Жермен" хавбека Мануэля Угарте за 60 миллионов.
A mensagem de @viktor_gyokeres para os Sportinguistas! pic.twitter.com/aJMJWbBHrb— Sporting CP (@SportingCP) July 13, 2023
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