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ПСЖ купил уругвайского полузащитника за 60 миллионов евро

Франция
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За два года цена на парня выросла в 15 раз

ПСЖ купил уругвайского полузащитника за 60 миллионов евро

фото - ФК ПСЖ

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"Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. Лиссабонский клуб, по информации СМИ, получил за своего игрока 60 миллионов евро.

22-летний опорный хавбек подписал с парижанами пятилетний контракт.

Угарте в январе 2021-го переехал из Уругвая в Португалию, «Фамилькао» купил его за 4 миллиона. Уже летом того же года "Спортинг" выложил за него 12 миллионов.

В Португалии он успел сыграть 76 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Также он принял участие в 10 матчах Лиги Чемпионов.

В 2021 году Угарте дебютировал в составе национальной сборной. С тех пор сыграл в восьми матчах. На последнем ЧМ в трех матчах просидел на скамейке для запасных.

Ранее СМИ сообщали, что Угарте является трансферной целью для "Челси", но аргументы ПСЖ оказались более убедительными.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) трансферы Пари Сен-Жермен (Париж)
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