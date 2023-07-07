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ПСЖ купил уругвайского полузащитника за 60 миллионов евро
За два года цена на парня выросла в 15 раз
фото - ФК ПСЖ
"Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. Лиссабонский клуб, по информации СМИ, получил за своего игрока 60 миллионов евро.
22-летний опорный хавбек подписал с парижанами пятилетний контракт.
Угарте в январе 2021-го переехал из Уругвая в Португалию, «Фамилькао» купил его за 4 миллиона. Уже летом того же года "Спортинг" выложил за него 12 миллионов.
В Португалии он успел сыграть 76 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Также он принял участие в 10 матчах Лиги Чемпионов.
В 2021 году Угарте дебютировал в составе национальной сборной. С тех пор сыграл в восьми матчах. На последнем ЧМ в трех матчах просидел на скамейке для запасных.
Ранее СМИ сообщали, что Угарте является трансферной целью для "Челси", но аргументы ПСЖ оказались более убедительными.
#WelcomeUgarte— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 7, 2023
pic.twitter.com/X9UlNNNkBF
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