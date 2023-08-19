Не прислушались к Фонсеке. Брага продала своего футболиста в команду чемпионата России

Португальская “Брага” объявила о продаже бразильского защитника Витора Тормены в российский Краснодар.

Защитник подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера составила два миллиона евро.

Ранее бывший главный тренер "Шахтера" и "Браги" Пауло Фонсека обратился в португальские клубы с просьбой не вести бизнес с россиянами, ведь они являются спонсорами терроризма против Украины.

В частности, он упоминал о двух трансферах, одним из которых является как раз переход Тормены. Второй является потенциальная продажа португальца Шикинью "Бенфикой", однако он пока все еще является одноклубником Анатолия Трубина.