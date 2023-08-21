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Порту за рекордную сумму продает своего лидера в Аль-Наср, - источник

Португалия
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Аль-Наср предложил 60 млн. евро

Порту за рекордную сумму продает своего лидера в Аль-Наср, - источник

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Порту" достиг устной договоренности о сумме компенсации по Отавио, сообщается, что "Аль-Наср" предложил 60 млн. евро несколькими платежами.

Игрок в ближайшее время должен пройти медосмотр. В прошлом сезоне 28-летний Отавио провел за португальскую команду 44 поединка в общей сложности, забил 7 мячей, 13 раз ассистировал.

Для "Порту" это соглашение может стать рекордным, прошлый трансферный рекорд принадлежит Милитао, которого "драконы" продали в сезоне 19/20 за 50 млн евро в "Реал".

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В статье: Порту Отавио
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Источник:
FabrizioRomano

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