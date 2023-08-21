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Порту за рекордную сумму продает своего лидера в Аль-Наср, - источник
Аль-Наср предложил 60 млн. евро
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"Порту" достиг устной договоренности о сумме компенсации по Отавио, сообщается, что "Аль-Наср" предложил 60 млн. евро несколькими платежами.
Игрок в ближайшее время должен пройти медосмотр. В прошлом сезоне 28-летний Отавио провел за португальскую команду 44 поединка в общей сложности, забил 7 мячей, 13 раз ассистировал.
Для "Порту" это соглашение может стать рекордным, прошлый трансферный рекорд принадлежит Милитао, которого "драконы" продали в сезоне 19/20 за 50 млн евро в "Реал".
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