Порту за рекордную сумму продает своего лидера в Аль-Наср, - источник

"Порту" достиг устной договоренности о сумме компенсации по Отавио, сообщается, что "Аль-Наср" предложил 60 млн. евро несколькими платежами.

Игрок в ближайшее время должен пройти медосмотр. В прошлом сезоне 28-летний Отавио провел за португальскую команду 44 поединка в общей сложности, забил 7 мячей, 13 раз ассистировал.

Для "Порту" это соглашение может стать рекордным, прошлый трансферный рекорд принадлежит Милитао, которого "драконы" продали в сезоне 19/20 за 50 млн евро в "Реал".