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Хуан Бернат официально стал партнером Трубина

Португалия
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Пока португальцы только арендовали футболиста

Хуан Бернат официально стал партнером Трубина

Новина українською

"Бенфика" арендовала левого защитника ПСЖ Хуана Берната. 30-летний защитник присоединился к португальскому клубу на правах сезонной аренды.

Испанец принадлежит ПСЖ с августа 2018 года. Тогда его приобрели у "Баварии" за 5 млн. евро. Контракт Берната с парижанами рассчитан на лето 2025 года.

В прошлом сезоне защитник провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах. В его активе 2 гола и 4 ассиста. В текущем сезоне на поле не выходил.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Хуан Бернат Пари Сен-Жермен Анатолий Трубин
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Источник:
Сайт ФК "Бенфика"

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