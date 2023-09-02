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Хуан Бернат официально стал партнером Трубина
Пока португальцы только арендовали футболиста
"Бенфика" арендовала левого защитника ПСЖ Хуана Берната. 30-летний защитник присоединился к португальскому клубу на правах сезонной аренды.
Испанец принадлежит ПСЖ с августа 2018 года. Тогда его приобрели у "Баварии" за 5 млн. евро. Контракт Берната с парижанами рассчитан на лето 2025 года.
В прошлом сезоне защитник провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах. В его активе 2 гола и 4 ассиста. В текущем сезоне на поле не выходил.
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Источник:Сайт ФК "Бенфика"
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