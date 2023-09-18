Герой против Шахтера закончил на футбольных задворках, а затем стал рэпером. История падения Джексона Мартинеса

История соперничества "Порту" и "Шахтера" не очень удачная для последних. Ни одной победы в шести встречах, только три ничьих и столько же поражений — словом, статистика, которой сложно похвастаться. Хотя надо признать — в сентябре 2014-го "горняки" вплотную приблизились, чтобы наконец торжествовать. Так бы и случилось, если бы не Джексон Мартинес.

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Течение матча на "Арене Львов" развивалось удивительно хорошо. И это, несмотря на то, что в середине первого тайма Александр Кучер толкнул в штрафной Ясина Брахими. Алжирец принялся реализовать пенальти, однако Андрей Пятов продемонстрировал отличную реакцию — действовал по удару, прыгнул в правый угол и отвел угрозу.

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Неиспользованный шанс несколько надломил гостей — "горняки" перехватили инициативу и воплотили преимущество в виде двух мячей. Сначала "поплыл" Оливер Торрес, чьей ошибкой воспользовался Кучер — защитник исправился, совершил пас на Алекса Тейшейру, так что бразильцу осталось попасть в пустые ворота.

За несколько минут до финального свистка отличился Луис Адриану — ушел от офсайдной ловушки, отозвался на передачу Бернарда и легко разобрался с дезориентированным Фабиано. На табло красовались 2:0, казалось, что три очка в кармане, но тут за дело взялся Мартинес. Юлен Лопетеги выпустил колумбийца вместо Венсана Абубакара, который никак не мог как следует подступиться к штрафной зоне, и этот ход себя полностью оправдал.

Шальки весов шатнул Адриан Лопес — попал в руку Ярославу Ракицкому, после чего Джюнейт Чакир снова неумолимо указал на одиннадцатиметровую отметку. Пятов угадал направление, однако на этот раз "драконы" не простили — Джексон нанес мощный выстрел и сократил отставание. Дончане запаниковали, и на 90+4 паритет был восстановлен — прострел Кристиана Тельо, латиноамериканец опередил корпус Ракицкого и следующим движением закатил круглого в сетку. Шок.

Хорошо, что шел только второй тур Лиги чемпионов – на дистанции Мирча Луческу опередил "Атлетик" Бильбао благодаря присутствию полумертвого БАТЭ, которому отгрузил сразу двенадцать голов. Впрочем, "Порту" так и запомнился крепким орешком — в декабре команды зафиксировали боевые 1:1.

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Надо сказать, что Джексон здорово интегрировался в систему "Порту". В течение 2012-2015 годов центрфорвард принял участие в 136-ти встречах, забил 92 мяча и отдал 13 ассистов. Шикарные личные цифры, подкрепленные статусом лучшего бомбардира Примейра-лиги – каждый сезон игрок главенствовал в списке, записав в актив 26, 20 и 21 точный выстрел. Стало очевидно, что колумбийцу тесно на просторах Португалии.

Когда-то на Мартинеса претендовал "Интер", еще ряд добротных клубов, но борьбу выдержал мадридский "Атлетико". Причина была веская — "матрасники" попрощались с Арда Тураном, Раулем Хименесом и Марио Манджукичем, поэтому стремились укрепить атакующее звено.

Еще присоединился Лусиано Вьетто; также в ростере находились Фернандо Торрес, Рауль Гарсия и Антуан Гризманн — что интересно, лучше себя зарекомендовал француз. Остальные – сомнительный уровень, но Джексон – катастрофическое разочарование. Даже стыдно вспоминать показатели: гол "Астане", еще один – "Севильи", затем – "Валенсии". И все. 35 миллионов евро, выплаченные португальцам, лучше было пожертвовать какому-нибудь благотворительному фонду.

Перед журналистами Диего Симеоне всячески защищал подопечного. После шестого-седьмого поединка нападающего было понятно, что он банально не дотягивает до нужных кондиций, но аргентинский коуч настаивал – все стабилизируется.

“Джексон дважды забил во всех состязаниях. Несомненно, мы ожидали большего. Но как только он забьет, то в нем возрастет уверенность. Мартинес важный для нас, он знает, что ему нужно еще расти, и мы полностью верим в него. Что заставляет меня мыслить положительно, это то, что Джексон постепенно начинал и развивался в других командах. Конечно, он чувствовал бы себя комфортнее, если бы забивал немало мячей”.

Ничего подобного — колумбиец получил за весь розыгрыш 2015/16 1053 минут. И не нужно додумывать, почему Мартинес настолько громко провалился — это не сложность с адаптацией или здоровьем, а банальная потеря мотивации.

“У меня была жизнь, исполненная вожделения и радости от грехов. Я наслаждался ими, потому что воспринимал их неверно, а так, словно это что-то нормальное, как и все остальное. Вы никогда не услышите Бога до тех пор, пока он не станет единственным, что у вас есть. Впоследствии я сосредоточился на нем, но в моем случае я начал втягиваться, когда некоторые мои друзья брали меня на вечеринки. Я был окружен алкоголем, сигаретами и многими другими плохими вещами”, – так Джексон описал период в состоянии “рохибланкос”.

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Стоило "Гуанчжоу Эвергранд" предложить 42 миллиона евро, как в Мадриде облегченно вздохнули. Азиаты охотились за Мартинесом еще до переезда в Испанию и добились своего — сразу сделали форварда одним из самых дорогих приобретений в истории китайской Суперлиги (он до сих пор занимает почетное пятое место — рядом с Паулинью, Алексом Тейшейрой, Халком и Оскаром).

Самого исполнителя осчастливили бешеной зарплатой в размере 12,5 млн. евро в год — да, это были дни, когда в Поднебесной охотно швырялись деньгами, а о Саудовской Аравии никто и не слышал.

Окупились ли хоть как-то эти инвестиции? Нет. На первый взгляд, Джексон всегда может отмахнуться – травма лодыжки отправила его на больничный почти на два сезона. Поэтому все, что мы увидели – 16 матчей и 4+2. В то же время, обойдемся без поблажек — во-первых, игрок стабильно нарушал режим и страшная травма стала результатом его несоблюдения, во-вторых, постоянно раздражал демонстрацией лакшери-жизни, чем в конце концов испортил репутацию.

"В критический момент моей карьеры, когда я перенес две операции, оставившие меня вне поля практически на два года, я посвятил себя написанию треков и принял решение выпустить альбом", - заявил колумбиец в 2020-м. Да, вы все правильно поняли – Мартинес занялся хип-хопом и продвижением одноименного YouTube-канала. "Солидно", ничего не скажешь.

Собственно, "Гуанчжоу Эвергранд" и мучился с Джексоном до 2020-го. Учитывая, что китайские футбольные инстанции ввели лимит на легионеров и проталкивали инициативу по введению зарплатного потолка, в клубе решили куда-то девать лишний актив. Как итог, с 2018-го и вплоть до завершения контрактных обязательств Мартинес находился в "Портимоненсе".

Что там? 54 поединка, 12 мячей и 3 результативных передачи. "Черно-белые" никогда не хватали звезд с неба, а прибытие Джексона кардинально не повлияло на расположение в турнирной таблице. Все настолько печально развивалось, что в кампании 2019/20 коллектив должен был понизиться в классе по спортивному принципу, однако в дело вмешался бюрократический аппарат и из-за отсутствия надлежащих документов отправил во второй дивизион "Виторию" Сетубал.

В тридцать четыре Мартинес повесил бутсы на гвоздь. Его карьера не стала выдающейся, однако очень показательной — достаточно немного уменьшить требования к себе, как судьба неумолимо повернется спиной.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine