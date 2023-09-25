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Коуч Бенфики: Я очень рад за Трубина. Он совершил великолепный сейв

Португалия
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Тренер "орлов" высоко оценил игру украинского вратаря

Коуч Бенфики: Я очень рад за Трубина. Он совершил великолепный сейв

Фото: slbenfica.pt

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Главный тренер "Бенфики" Рожер Шмидт оценил игру Анатолия Трубина в матче 6-го тура чемпионата Португалии против "Портимоненсе".

"Конечно, я очень рад за него. Он - новичок в "Бенфике". Он допустил ошибку в прошлой игре, и для него очень важно было взять этот пенальти.

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Он сделал замечательный сейв. Игра могла измениться, поэтому было важно отбить пенальти", - поделился тренер "орлов".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роджер Шмидт Портимоненсе Анатолий Трубин
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