Коуч Бенфики: Я очень рад за Трубина. Он совершил великолепный сейв

Главный тренер "Бенфики" Рожер Шмидт оценил игру Анатолия Трубина в матче 6-го тура чемпионата Португалии против "Портимоненсе".

"Конечно, я очень рад за него. Он - новичок в "Бенфике". Он допустил ошибку в прошлой игре, и для него очень важно было взять этот пенальти.