Трубин будет играть в Лиссабонском дерби

Голкипер Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". Сегодня его ждет особый для Португалии поединок - Лиссабонское дерби. Это самое большое футбольное противостояние в стране между "Бенфикой" и "Спортингом".

Начало матча в 22:30.



Команды занимают первую и вторую строчку в лиге. Колектив украинца пока позади, отставая на 3 очка.