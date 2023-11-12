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Трубин будет играть в Лиссабонском дерби
Будет горячо
Фото: Benfica SL
Голкипер Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". Сегодня его ждет особый для Португалии поединок - Лиссабонское дерби. Это самое большое футбольное противостояние в стране между "Бенфикой" и "Спортингом".
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Начало матча в 22:30.
Команды занимают первую и вторую строчку в лиге. Колектив украинца пока позади, отставая на 3 очка.
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