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Бенфика планирует продлить контракт с Ди Марией
Наставник клуба заинтересован в игроке
Benfica
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт подтвердил желание удержать Анхеля Ди Марию в клубе:
"Мы попытаемся удержать Анхеля Ди Марию в клубе еще на один сезон, таков план. Мы наслаждаемся каждой игрой и тренировкой с Ди Марией, поэтому однозначно - попытка подписания будет", - заявил наставник клуба.
Напомним, что контракт аргентинского вингера истекает в июне 2024-го года.
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