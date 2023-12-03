Бенфика планирует продлить контракт с Ди Марией

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт подтвердил желание удержать Анхеля Ди Марию в клубе:

"Мы попытаемся удержать Анхеля Ди Марию в клубе еще на один сезон, таков план. Мы наслаждаемся каждой игрой и тренировкой с Ди Марией, поэтому однозначно - попытка подписания будет", - заявил наставник клуба.

Напомним, что контракт аргентинского вингера истекает в июне 2024-го года.