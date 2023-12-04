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Очередной сухой матч Трубина. Морайренсе - Бенфика. Обзор матча

Португалия

Четвертый сухой матч украинца в Португалии

Очередной сухой матч Трубина. Морайренсе - Бенфика. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 12 тура чемпионата Португалии "Морейренсе" играл против "Бенфики". Матч завершился со счетом 0:0.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел все 90 минут. Он записал в свой актив три сейва и отдал 15 точных передач из 18 (83%). WhoScored оценил его игру баллом 6,94 - средний результат в этом матче.

Это уже четвертый сухой матч украинца в этом сезоне Примейра-лиги. За восемь поединков чемпионата Трубин пропустил четыре гола.

"Бенфика" продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако до конца тура ее может обогнать "Спортинг".

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