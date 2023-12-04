Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной сухой матч Трубина. Морайренсе - Бенфика. Обзор матча
Четвертый сухой матч украинца в Португалии
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 12 тура чемпионата Португалии "Морейренсе" играл против "Бенфики". Матч завершился со счетом 0:0.
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел все 90 минут. Он записал в свой актив три сейва и отдал 15 точных передач из 18 (83%). WhoScored оценил его игру баллом 6,94 - средний результат в этом матче.
Это уже четвертый сухой матч украинца в этом сезоне Примейра-лиги. За восемь поединков чемпионата Трубин пропустил четыре гола.
"Бенфика" продолжает возглавлять турнирную таблицу, однако до конца тура ее может обогнать "Спортинг".
Популярное сейчас
- Реал и Жирона имеют одинаковое количество очков, Барселона третья. Турнирная таблица Ла Лиги
- Арсенал продолжает лидировать, Ливерпуль второй, Челси - десятый. Турнирная таблица АПЛ
- Мудрик о матче с Брайтоном: Великолепный результат, но нервные последние минуты
- Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против претендента на еврокубки
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО