Проведёт матч на ноль Трубин? Брага – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Сегодня в 22:30 "Брага" у себя дома примет команду Анатолия Трубина "Бенфику". На данный момент "орлы" опережают "Брагу" в турнирной таблице всего на одно очко. Статистика последних пяти личных встреч - в пользу "Браги": три победы; у "Бенфики" - всего две.

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Чемпионат Португалии "Брага" - "Бенфика"

17 декабря, 22:30

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