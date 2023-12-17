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Проведёт матч на ноль Трубин? Брага – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Брага – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 22:30 "Брага" у себя дома примет команду Анатолия Трубина "Бенфику". На данный момент "орлы" опережают "Брагу" в турнирной таблице всего на одно очко. Статистика последних пяти личных встреч - в пользу "Браги": три победы; у "Бенфики" - всего две.
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Чемпионат Португалии "Брага" - "Бенфика"
17 декабря, 22:30
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Прямая трансляция Брага - БенфикаСмотреть трансляцию
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