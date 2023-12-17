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Проведёт матч на ноль Трубин? Брага – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
Обновлено

Брага – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Проведёт матч на ноль Трубин? Брага – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня в 22:30 "Брага" у себя дома примет команду Анатолия Трубина "Бенфику". На данный момент "орлы" опережают "Брагу" в турнирной таблице всего на одно очко. Статистика последних пяти личных встреч - в пользу "Браги": три победы; у "Бенфики" - всего две.

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Чемпионат Португалии "Брага" - "Бенфика"
17 декабря, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Брага - Бенфика
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