Зашли в зону ЛЧ. Болонья - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Игра 16-го тура Серии А между "Болоньей" и "Ромой" имела важное значение для обеих, ведь команды находились рядом друг с другом возле "зоны Лиги Чемпионов". Как видим, без двух ключевых игроков - Дибалы и Лукаку "Роме" очень трудно. Поражение 2:0 и римляне теперь на 7-м месте таблицы. "Болонья" же, наоборот, поднимается на четвертую строчку.

Серия А. 16-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома" 2:0

Голы: Моро 37, Р. Кристенсен 49 (автогол)

"Болонья": Равалья, Пош, Беукема (Лукуми 57), Калафиори, В. Кристиансен (Ликояннис 74), Фройлер, Моро (Эбишер 74), Ндой, Фергюсон (Фаббиан 88), Салемакерс (Урбански 88), Зиркзее

"Рома": Патрисиу, Манчини (Писилли 81), Льоренте (Бове 63), Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Спинаццола (Саншеш 46, Азмун 63), Лоренцо Пеллегрини (Челик 81), Эль-Шаарави, Белотти

Предупреждения: Салемакерс 9, Беукема 33, Фергюсон 45, Фройлер 66 - Льоренте 9, Лоренцо Пеллегрини 36, Паредес 66, Бове 72

Главный арбитр: Марко Гвида