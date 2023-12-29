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Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Бенфика - Фамаликан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Бенфика" сыграет в матче 15-го тура чемпионата Португалии. Команда Анатолия Трубина будет принимать на своем поле "Фамаликану". В турнирной таблице "орлы" опережают соперника на 15 пунктов.
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Матч "Бенфика" - "Фамаликан" начнется в 20:45 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.
Чемпионат Португалии, 15-й тур
"Бенфика" - "Фамаликан" 20:45
Видеотрансляция - MEGOGO, Футбол 3
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Трансляция матча Бенфика - ФамаликанСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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