Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Сегодня "Бенфика" сыграет в матче 15-го тура чемпионата Португалии. Команда Анатолия Трубина будет принимать на своем поле "Фамаликану". В турнирной таблице "орлы" опережают соперника на 15 пунктов.

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Матч "Бенфика" - "Фамаликан" начнется в 20:45 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.

Чемпионат Португалии, 15-й тур

"Бенфика" - "Фамаликан" 20:45

Видеотрансляция - MEGOGO, Футбол 3

Текстовая трансляция - UA-Футбол