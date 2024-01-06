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Арока – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Фото: SLBenfica
Сегодня команда Трубина в гостях сыграет с "Арокой" в рамках 16 тура чемпионата Португалии. Статистика 5 личных встреч в пользу "Бенфики" 5 побед. В предыдущей игре украинский голкипер сыграл "на ноль" сможет ли повторить успех прошлого матча Трубин узнаем сегодня в 20:00.
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Чемпионат Португалии. Арока - Бенфика
6 января, 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO
прямая трансляция Арока - БенфикаСмотреть трансляцию
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