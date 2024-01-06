Арока – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Сегодня команда Трубина в гостях сыграет с "Арокой" в рамках 16 тура чемпионата Португалии. Статистика 5 личных встреч в пользу "Бенфики" 5 побед. В предыдущей игре украинский голкипер сыграл "на ноль" сможет ли повторить успех прошлого матча Трубин узнаем сегодня в 20:00.

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Чемпионат Португалии. Арока - Бенфика

6 января, 20:00

Прямая трансляция: MEGOGO