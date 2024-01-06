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Украинское противостояние в Португалии. Трубин и Милованов – в старте на очный поединок

Португалия
Обновлено

Нас ждет интересная игра

Украинское противостояние в Португалии. Трубин и Милованов – в старте на очный поединок

Benfica

Новина українською

Стали известны стартовые составы на поединок 16-го тура Лиги Португалии между "Ароукой" и "Бенфикой". Ворота лиссабонского клуба будет защищать Анатолий Трубин. Это будет его 15-я подряд игра за "Бенфику" во всех турнирах.

Кроме этого, противостоять Трубину в составе "Ароуки" будет его соотечественник, защитник Богдан Милованов.

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Свисток судьи о старте матча прозвучит в 20:00.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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