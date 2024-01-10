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Бенфика – Брага: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Португалия

Смотреть прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Бенфика – Брага: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 января, в матче 1/8 финала Кубка Португалии "Бенфика" примет "Брагу". Матч начнется в 22:45.

В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Игра идет на вылет, так что, останется только один.

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Кубок Португалии. Бенфика - Брага

10 января, 22:45

Прямая трансляция: MEGOGO

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