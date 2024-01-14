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Бенфика - Риу Аве: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Очередной матч Трубина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Бенфика" у себя дома примет "Риу Аве". "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице, а вот "Риу Аве" занимает строчку выбытия в чемпионате Португалии. Также сегодня очередная игра украинского голкипера Анатолия Трубина. Посмотрим, сможет ли он сохранить ворота "Бенфики" без пропущенных мячей.
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Чемпионат Португалии. "Бенфика" - "Риу Аве"
14 января. 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Бенфика - Риу АвеСмотреть трансляцию
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