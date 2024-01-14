Бенфика - Риу Аве: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня "Бенфика" у себя дома примет "Риу Аве". "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице, а вот "Риу Аве" занимает строчку выбытия в чемпионате Португалии. Также сегодня очередная игра украинского голкипера Анатолия Трубина. Посмотрим, сможет ли он сохранить ворота "Бенфики" без пропущенных мячей.

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Чемпионат Португалии. "Бенфика" - "Риу Аве"

14 января. 20:00

Прямая трансляция: MEGOGO