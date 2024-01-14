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Бенфика - Риу Аве: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Португалия

Очередной матч Трубина

Бенфика - Риу Аве: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня "Бенфика" у себя дома примет "Риу Аве". "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице, а вот "Риу Аве" занимает строчку выбытия в чемпионате Португалии. Также сегодня очередная игра украинского голкипера Анатолия Трубина. Посмотрим, сможет ли он сохранить ворота "Бенфики" без пропущенных мячей.

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Чемпионат Португалии. "Бенфика" - "Риу Аве"
14 января. 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Бенфика - Риу Аве
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