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Трубин пропустил обидный гол, но Бенфика все равно победила

Португалия
Обновлено

Лиссабонцы снова первые в чемпионате

Трубин пропустил обидный гол, но Бенфика все равно победила

Фото: twitter.com/SLBenfica/Автор - невідомий

Новина українською

Анатолию Трубину не удалось сделать клиншит в матче чемпионата Португалии с "Эштрелой", однако это не помешало "Бенфике" взять все три очка.

"Бенфика" пропустила первой, после того как Лео Жаба добил в сетку свой же удар, который отразил перед собой Трубин.

"Орлы" отыгрались еще в первом тайме. Кабрал забил классным ударом через себя (передача от Ди Марии), а на 45+1 минуте гостей вперед вывел Рафа Силва.

Во втором тайме Отаменди и Маркос Леонардо забили еще по голу за "Бенфику". В итоге, победа лиссабонцев. 4:1.

Анатолий Трубин сделал три сейва, один раз удачно сыграл на перехвате, и отдал 14 точных передач. От Sofascore Трубин получил 7.1 балл, от Whoscored – 7.4

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Бенфика (Лиссабон) Наши за границей чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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