Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин пропустил обидный гол, но Бенфика все равно победила
Лиссабонцы снова первые в чемпионате
Фото: twitter.com/SLBenfica/Автор - невідомий
Анатолию Трубину не удалось сделать клиншит в матче чемпионата Португалии с "Эштрелой", однако это не помешало "Бенфике" взять все три очка.
"Бенфика" пропустила первой, после того как Лео Жаба добил в сетку свой же удар, который отразил перед собой Трубин.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) January 29, 2024
Léo Jabá 28'
I Liga (#19) | Estrela Amadora 1-0 Benfica#LigaPortugalBetclic #CFEASLB https://t.co/PGsUDemtnX pic.twitter.com/7iOcQL3XM4
"Орлы" отыгрались еще в первом тайме. Кабрал забил классным ударом через себя (передача от Ди Марии), а на 45+1 минуте гостей вперед вывел Рафа Силва.
Во втором тайме Отаменди и Маркос Леонардо забили еще по голу за "Бенфику". В итоге, победа лиссабонцев. 4:1.
Анатолий Трубин сделал три сейва, один раз удачно сыграл на перехвате, и отдал 14 точных передач. От Sofascore Трубин получил 7.1 балл, от Whoscored – 7.4
Популярное сейчас
- Вацко: Ребров отклонил "безумное" и "космическое" предложения от двух клубов с Ближнего Востока
- Второе поражение в двух матчах. Динамо на сборах проиграло Легии
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- Трубин проиграл серию пенальти, Бенфика вылетела из Кубка. Известна оценка украинца
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО