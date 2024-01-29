Трубин пропустил обидный гол, но Бенфика все равно победила

Анатолию Трубину не удалось сделать клиншит в матче чемпионата Португалии с "Эштрелой", однако это не помешало "Бенфике" взять все три очка.

"Бенфика" пропустила первой, после того как Лео Жаба добил в сетку свой же удар, который отразил перед собой Трубин.

"Орлы" отыгрались еще в первом тайме. Кабрал забил классным ударом через себя (передача от Ди Марии), а на 45+1 минуте гостей вперед вывел Рафа Силва.

Во втором тайме Отаменди и Маркос Леонардо забили еще по голу за "Бенфику". В итоге, победа лиссабонцев. 4:1.

Анатолий Трубин сделал три сейва, один раз удачно сыграл на перехвате, и отдал 14 точных передач. От Sofascore Трубин получил 7.1 балл, от Whoscored – 7.4