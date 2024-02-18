Трубин против аутсайдеров. Бенфика - Визела. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

"Бенфика" в очередном матче чемпионата Португалии на своем поле примет последнюю команду португальской Лиги "Визелу". Обязательная программа – три очка. А для Анатолия Трубина желательно было бы еще и не пропустить.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Чемпионат Португалии

"Бенфика" - "Визела"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4