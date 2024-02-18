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Трубин против аутсайдеров. Бенфика - Визела. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Бенфика - Визела: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" в очередном матче чемпионата Португалии на своем поле примет последнюю команду португальской Лиги "Визелу". Обязательная программа – три очка. А для Анатолия Трубина желательно было бы еще и не пропустить.
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Матч начнется в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
Чемпионат Португалии
"Бенфика" - "Визела"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Бенфіка - ВізелаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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