Команда украинца против серьезного соперника. Спортинг – Бенфика. Анонс и прогноз матча Кубка Португалии на 29.02.2024

Кубок Португалии

1/2 финала, первый матч

29 февраля, 22:45, "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Фабиу Вериссиму

Прямая трансляция: Спорт 1

Жеребьевка свела две сильнейшие текущие португальские команды (если говорить об успехах во внутренних турнирах) в полуфинальном поединке Кубка Португалии. В двухматчевом противостоянии они должны решить, кто сразится в финале за трофей с "Гимарайншом", "Порту" или "Санта-Кларой". Почему три потенциальных соперника? Потому что другая полуфинальная пара еще неизвестна – "драконы" и "азорцы" тоже 29 февраля наконец-то доиграют свой матч 1/4 финала, который был прерван из-за плохого состояния газона.

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Новости Спортинга

Сейчас “львы” идут на втором месте в чемпионате Португалии. Превосходство над третьим "Порту" составляет уже семь очков, однако отрыв от первой "Бенфики" – два зачетных пункта. Правда, еще один матч у подопечных Аморима в запасе. А могли быть еще лучшие перспективы на чемпионство, но в прошлом туре "Спортинг" прервал свою восьмиматчевую выигрышную серию в рамках внутреннего первенства. "Риу Аве" в этом поединке дважды выходил вперед, однажды лиссабонцы вели в счете. В итоге – результативная ничья 3:3.

В кубковых португальских турнирах "львы" достигли стадий полуфинала. Если за Кубок Португалии они еще сражаются, то из Кубка лиги вылетели от "Браги", проиграв 0:1. До встречи с "Бенфикой" в Кубке Португалии соперники для "Спортинга" были слишком легкие: две команды из второй лиги, еще две – из еще низших дивизионов. В общей сложности подопечные Аморима забили им 18 голов и пропустили только один – в первом для себя раунде еще на восьмой минуте встречи с пенальти.

Кадры хозяев

Важных потерь у львов нет, кроме нападающего Паулиньо. Также стоит отметить центрфорварда Виктора Декереша, который в своем первом же сезоне забил уже 17 голов в 21 матче чемпионата и сейчас является лучшим бомбардиром турнира. Кроме этого, он уже пять раз отличился в Кубке и трижды забил в Кубке лиги. За последнее время команда практически никого не продала, а наоборот – приобрела. Поэтому ее остов играет в таком составе уже долгое время. Для Рубена Аморима – это очевидный плюс.

Новости Бенфики

"Орлы" уже долго лидируют в чемпионате Португалии. Содействует этому в том числе и матчи (уже остался один) в запасе "Бенфики". Однако все равно "львы" могут потерять очки в переигровке, поэтому нужно констатировать факт: команда Шмидта идет на первом месте. Но впереди, кроме "Спортинга", еще очень тяжелое испытание в чемпионате – в воскресенье подопечные немца сыграют против "Порту". Трудные четыре дня у команды.

График кубковых соревнований у "Бенфики" такой же, как и у "Спортинга". "Орлы" вылетели на стадии полуфинала Кубка лиги, уступив "Эшторилу" 1:2. В рамках Кубка Португалии соперники среди них были и достаточно серьезные. Кроме одного представителя из низшего дивизиона, также были "Фамаликан", "Визела" и "Брага". Были одержаны четыре победы в основное время с общим счетом 11:4. Не так эффектно, как "Спортинг", но и уровень соперников – другой.

Кадры гостей

Хуан Бернат до сих пор травмирован. Он в этом сезоне сыграл четыре матча и выбыл надолго. Однако нас больше всего интересует Анатолий Трубин. Украинец сыграет и сегодня, ведь Шмидт дает не слишком много времени другому голкиперу "орлов". В последний раз Соареш играл на воротах "орлов" еще в ноябре прошлого года – на стадии 1/32 финала Кубка против "Лузитании".

Последние пять матчей Спортинга и Бенфики

Последние пять встреч хозяев

25.02. Риу Аве – Спортинг 3:3 (Лига Португалии)

22.02. Спортинг – Янг Бойз 1:1 (Лига Европы)

19.02. Морейренсе – Спортинг 0:2 (Лига Португалии)

15.02. Янг Бойз – Спортинг 1:3 (Лига Европы)

11.02. Спортинг – Брага 5:0 (Лига Португалии)

Последние пять встреч гостей

25.02. Бенфика – Портимоненсе 4:0 (Лига Португалии)

22.02. Тулуза – Бенфика 0:0 (Лига Европы)

18.02. Бенфика – Визела 6:1 (Лига Португалии)

15.02. Бенфика – Тулуза 2:1 (Лига Европы)

11.02. Гимарайнш – Бенфика 2:2 (Лига Португалии)

Последние пять личных встреч между командами

12.11.2023. Бенфика – Спортинг 2:1 (Лига Португалии)

21.05.2023. Спортинг – Бенфика 2:2 (Лига Португалии)

15.01.2023. Бенфика – Спортинг 2:2 (Лига Португалии)

17.04.2022. Спортинг – Бенфика 0:2 (Лига Португалии)

29.01.2022. Бенфика – Спортинг 1:2 (Кубок лиги)

Ставки и коэффициенты на матч Спортинг – Бенфика

Прогноз матча Спортинг – Бенфика от UA-Football

Лиссабонское дерби – это всегда горячо. Особенно в текущих конкурентных условиях и на стадии полуфинала Кубка. На данном этапе сезона "Спортинг" выглядит более слаженно. Да и в поединке первого круга чемпионата между командами "орлы" вырвали победу благодаря голам на 90+4 и 90+7 минутах, играя в большинстве. В этот раз "львы" будут выступать на собственном поле. Прогноз: Победа "Спортинга".