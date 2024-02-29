Трубин против топ-соперника. Спортинг - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Это полуфинал Кубка португальской лиги. "Бенфика", один из местных грандов, будет противостоять принципиальному сопернику, одному из "большой тройки" местного футбола "Спортингу". Серьезное испытание для украинца и компании.

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Матч состоится 29-го февраля в 22:45. Смотреть можно на Спорт 1.

Кубок Португалии

1/2 финала, первый матч

29 февраля, 22:45, "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Фабиу Вериссиму

Прямая трансляция: Спорт 1