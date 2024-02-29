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Трубин против топ-соперника. Спортинг - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Спортинг - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Это полуфинал Кубка португальской лиги. "Бенфика", один из местных грандов, будет противостоять принципиальному сопернику, одному из "большой тройки" местного футбола "Спортингу". Серьезное испытание для украинца и компании.
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Матч состоится 29-го февраля в 22:45. Смотреть можно на Спорт 1.
Кубок Португалии
1/2 финала, первый матч
"Спортинг" - "Бенфика"
29 февраля, 22:45, "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)
Главный арбитр: Фабиу Вериссиму
Прямая трансляция: Спорт 1
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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