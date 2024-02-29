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Порту доиграл прерванный из-за состояния газона матч Кубка и вышел в полуфинал турнира
"Санта-Клара" вылетает
Porto
В Португалии "Порту" доиграл прерванный матч четвертьфинала Кубка страны против "Санта-Клары" и одержал волевую выездную победу со счетом 1:2.
Хозяева первыми вышли вперед благодаря точному выстрелу Рафаэля Мартинса. Тем не менее, "драконы" отлично начали второй тайм и за 9 минут исправили ситуацию. На 52-й минуте отличился Эванилсон, а на 61-й – обидчик "Шахтера" Галено.
⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido— FC Porto (@FCPorto) February 29, 2024
????⚪CD Santa Clara 1-2 FC Porto
⚽ 27' Rafael Martins [1-0]
⚽ 52' Evanilson [1-1]
⚽ 61' Galeno [1-2]#CDSCFCP #TaçadePortugal pic.twitter.com/sNXQKdiL7U
Отметим, что в полуфинале "Порту" сыграет с "Виторией" (Гимарайнш). Сегодня, 29 февраля, "Спортинг" и "Бенфика" проведут свой матч 1/2-й, поединок с участием Трубина начнется в 22:45 по киевскому времени.
Отметим, что матч "Санта-Клара" – "Порту" должен был состояться 7 февраля, тогда он и начался, но на 28-й минуте встречи рефери остановил игру из-за ужасного состояния газона, поле было полностью залито водой из-за проливного дождя.
???? ⏸ CD Santa Clara-FC Porto da #TaçadePortugal adiado devido ao mau tempo, quando estava 0-0— FC Porto (@FCPorto) February 7, 2024
???? Será reatado em data a definir por acordo entre os dois clubes#CDSCFCP pic.twitter.com/w2Gu8tgH7u
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