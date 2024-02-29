Порту доиграл прерванный из-за состояния газона матч Кубка и вышел в полуфинал турнира

В Португалии "Порту" доиграл прерванный матч четвертьфинала Кубка страны против "Санта-Клары" и одержал волевую выездную победу со счетом 1:2.

Хозяева первыми вышли вперед благодаря точному выстрелу Рафаэля Мартинса. Тем не менее, "драконы" отлично начали второй тайм и за 9 минут исправили ситуацию. На 52-й минуте отличился Эванилсон, а на 61-й – обидчик "Шахтера" Галено.

⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido



????⚪CD Santa Clara 1-2 FC Porto

⚽ 27' Rafael Martins [1-0]

⚽ 52' Evanilson [1-1]

⚽ 61' Galeno [1-2]#CDSCFCP #TaçadePortugal pic.twitter.com/sNXQKdiL7U — FC Porto (@FCPorto) February 29, 2024

Отметим, что в полуфинале "Порту" сыграет с "Виторией" (Гимарайнш). Сегодня, 29 февраля, "Спортинг" и "Бенфика" проведут свой матч 1/2-й, поединок с участием Трубина начнется в 22:45 по киевскому времени.

Отметим, что матч "Санта-Клара" – "Порту" должен был состояться 7 февраля, тогда он и начался, но на 28-й минуте встречи рефери остановил игру из-за ужасного состояния газона, поле было полностью залито водой из-за проливного дождя.