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Порту доиграл прерванный из-за состояния газона матч Кубка и вышел в полуфинал турнира

Португалия

"Санта-Клара" вылетает

Порту доиграл прерванный из-за состояния газона матч Кубка и вышел в полуфинал турнира

Porto

Новина українською

В Португалии "Порту" доиграл прерванный матч четвертьфинала Кубка страны против "Санта-Клары" и одержал волевую выездную победу со счетом 1:2.

Хозяева первыми вышли вперед благодаря точному выстрелу Рафаэля Мартинса. Тем не менее, "драконы" отлично начали второй тайм и за 9 минут исправили ситуацию. На 52-й минуте отличился Эванилсон, а на 61-й – обидчик "Шахтера" Галено.

Отметим, что в полуфинале "Порту" сыграет с "Виторией" (Гимарайнш). Сегодня, 29 февраля, "Спортинг" и "Бенфика" проведут свой матч 1/2-й, поединок с участием Трубина начнется в 22:45 по киевскому времени.

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Отметим, что матч "Санта-Клара" – "Порту" должен был состояться 7 февраля, тогда он и начался, но на 28-й минуте встречи рефери остановил игру из-за ужасного состояния газона, поле было полностью залито водой из-за проливного дождя.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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