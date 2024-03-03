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Порту - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
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Драконы встретятся с орлами

Порту - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Maisfutebol

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Сегодня "Порту" у себя дома примет "Бенфику". "Бенфика" держится на первом месте в турнирной таблице, а "Порту" отстает от "орлов" на 9 очков, находится на третьем месте в чемпионате Португалии. Статистика личных встреч - в пользу Бенфики. Посмотрим, сможет ли Трубин удержать ворота "орлов" без пропущенных мячей.

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Португалия чемпионаты. "Порту" - "Бенфика"
3 марта, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Порту - Бенфика
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