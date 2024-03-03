Порту - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Сегодня "Порту" у себя дома примет "Бенфику". "Бенфика" держится на первом месте в турнирной таблице, а "Порту" отстает от "орлов" на 9 очков, находится на третьем месте в чемпионате Португалии. Статистика личных встреч - в пользу Бенфики. Посмотрим, сможет ли Трубин удержать ворота "орлов" без пропущенных мячей.

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Португалия чемпионаты. "Порту" - "Бенфика"

3 марта, 22:30

Прямая трансляция: MEGOGO