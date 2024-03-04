“Разделяет ответственность за провал команды”. В Португалии оценили игру Трубина в матче с Порту

“Бенфика” сыграла очень слабый матч чемпионата с Порту (5:0) и Анатолий Трубин не выделялся положительно на фоне всей команды.

К примеру, известное португальское издание A Bola поставило Трубину четыре балла из десяти возможных, как и большинству игроков “Бенфики”.

“Трубин был спасителем “Бенфики” во многих матчах, но в этот раз он пропустил пять голов и разделяет ответственность за провал команды, хоть и защита его подвела. Он ошибся на выходе в первому голе, оставив дверь открытой для Галено, затем сделал пару неплохих сейвов после ударов Консейсау, но плохо сыграл в эпизоде с голом Пепе, когда он обязан был прикрывать ближний угол”, – пишет обозреватель Паскуаль Соуза.

В первом и четвертом голах видит ошибки Трубина и maisfutebol.

“Украинец остается одним из лучших игроков сезона “Бенфики”, и он явно превзошел Влаходимоса. Однако это был неудачный матч, и защита его тоже подвела. В первом голе он не должен был застывать на полпути. Его замешательство оказалось фатальным и привело к мячу Галено. В четвертом голе Трубин сильно ошибся, когда неправильно оценил направление удара Пепе, и оставил неприкрытым свой угол”.

Всего украинец выполнил четыре сейва, три из них в пределах штрафного. Показатель предотвращенных голов по данным xG – 1.16. Оставляла желать лучшего точность передач – 17 точных пасов из 28 (61%).

От Sofascore Трубин получил 6.3, а от Whoscored – 5.6.