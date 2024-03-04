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Трубин пропускает пять голов. Порту - Бенфика 5:0. Обзор матча и видео голов

Португалия
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Неудачная игра украинца - видеообзор матча между Порту и Бенфикой

Трубин пропускает пять голов. Порту - Бенфика 5:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" потерпела унизительное поражение в матче со своим историческим соперником. "Порту" имел полное преимущество, и мог забивать более пяти голов. Трубин выполнил несколько сейвов, но в то же время и первый и четвертый голы в ворота "Бенфики" частично на его совести.

Чемпионат Португалии, 24-й тур. Порту, "Драган"

"Порту" – "Бенфика" 5:0

Голы: Галено 20, Галено 44, Венделл 55, Пепе 75, Намасо 90

Удаление: Отаменди 61

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