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Трубин пропускает пять голов. Порту - Бенфика 5:0. Обзор матча и видео голов
Неудачная игра украинца - видеообзор матча между Порту и Бенфикой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" потерпела унизительное поражение в матче со своим историческим соперником. "Порту" имел полное преимущество, и мог забивать более пяти голов. Трубин выполнил несколько сейвов, но в то же время и первый и четвертый голы в ворота "Бенфики" частично на его совести.
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Чемпионат Португалии, 24-й тур. Порту, "Драган"
Голы: Галено 20, Галено 44, Венделл 55, Пепе 75, Намасо 90
Удаление: Отаменди 61
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