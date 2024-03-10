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Бенфика - Эштурил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Бенфика - Эштурил. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
У "Бенфики" - не все гладко, но нет и ничего критического. Борьба за чемпионство продолжается и в этой борьбе "орлам" помогает украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Матч Примейры состоится в воскресенье, 10-го марта, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO.
Примейра
"Бенфика" - "Эштурил"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Бенфіка - ЕштурілСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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