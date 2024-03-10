Бенфика - Эштурил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

У "Бенфики" - не все гладко, но нет и ничего критического. Борьба за чемпионство продолжается и в этой борьбе "орлам" помогает украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Матч Примейры состоится в воскресенье, 10-го марта, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Примейра

"Бенфика" - "Эштурил"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4