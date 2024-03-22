Восемь игроков сборной Португалии пропустят товарищеский матч против Словении - Источник

Восемь игроков сборной Португалии не примут участия во втором товарищеском матче против Словении 26 марта. Об этом сообщает Sky Sport.

Список игроков, которые пропустят поединок:

Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

Жоау Пальинья ("Фулхэм");

Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон");

Тоти Гомеш ("Вулверхэмптон");

Рафаэл Леао ("Милан");

Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

Гонсалу Рамуш ("ПСЖ").

Это решение было принято по договоренности между Португальской футбольной ассоциацией и различными клубами, чтобы дать ключевым игрокам отдохнуть.