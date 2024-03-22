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Восемь игроков сборной Португалии пропустят товарищеский матч против Словении - Источник

Португалия

Решение принято

Восемь игроков сборной Португалии пропустят товарищеский матч против Словении - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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Восемь игроков сборной Португалии не примут участия во втором товарищеском матче против Словении 26 марта. Об этом сообщает Sky Sport.

Список игроков, которые пропустят поединок:

  • Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
  • Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
  • Жоау Пальинья ("Фулхэм");
  • Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон");
  • Тоти Гомеш ("Вулверхэмптон");
  • Рафаэл Леао ("Милан");
  • Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
  • Гонсалу Рамуш ("ПСЖ").

Это решение было принято по договоренности между Португальской футбольной ассоциацией и различными клубами, чтобы дать ключевым игрокам отдохнуть.

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Португалия Бернарду Силва Бруно Фернандеш Нелсон Семеду Рубен Диаш Рафаэль Леао Жоау Пальинья
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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