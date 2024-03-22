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Восемь игроков сборной Португалии пропустят товарищеский матч против Словении - Источник
Решение принято
Getty Images/Global Images Ukraine
Восемь игроков сборной Португалии не примут участия во втором товарищеском матче против Словении 26 марта. Об этом сообщает Sky Sport.
Список игроков, которые пропустят поединок:
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
- Жоау Пальинья ("Фулхэм");
- Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон");
- Тоти Гомеш ("Вулверхэмптон");
- Рафаэл Леао ("Милан");
- Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
- Гонсалу Рамуш ("ПСЖ").
Это решение было принято по договоренности между Португальской футбольной ассоциацией и различными клубами, чтобы дать ключевым игрокам отдохнуть.
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Источник:Sky Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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