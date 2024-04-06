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Фаренсе - Боавишта (2:0). Обзор матча и видео голов
Вперше за довгий час "Фаренсе" здобули перемогу
Впшерше за довгий час "Фаренсе" здобули перемогу в чемпіонаті Португалії у матчі проти "Боавішти" (2:0). Голи забивали: Клаудіо Фалькао 28’, Бруно Дуарте 39’.
Дивіться відеоогляд матчу 28-го туру чемпіонату Португалії " Фаренсе "- "Боавішта ".
Фару. "Ештадіу де Сау Луїш".
"Фаренсе" - "Боавішта" 2:0
Голи:
Напомним, что последняя победа "Фаренсе" была аж десять матчей назад. В матче против "Каса Пиа" 20 января 2024 года. С тех пор прошло десять матчей в которых они получили четыре ничьи и шесть поражений.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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