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Конкурент Трубина не пропустил. Бенфика разгромила Морейренсе в чемпионате Португалии
Но и предпосылок для этого не было
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29 тура чемпионата Португалии "Бенфика" играла против "Морейренсе". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "орлов".
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь поединок на скамейке для запасных. Сегодня в воротах лиссабонцев играл Самуэл Соареш. Правда, соперники ни разу за 90 минут не пробили в створ.
Добавим, что в этом поединке против “Морейренсе” в стартовом составе вышли восемь футболистов, которые не играли с первых минут в недавнем поединке против “Марселя”.
"Бенфика" набрала в общей сложности 70 очков и сейчас идет на втором месте. У первого "Спортинга" 74 зачетных пункта и еще один матч в запасе.
Следующую встречу "орлы" проведут 18 апреля против "Марселя" в ответном матче Лиги Европы. В первом поединке в Лиссабоне "Бенфика" победила со счетом 2:1.
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