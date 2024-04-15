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Конкурент Трубина не пропустил. Бенфика разгромила Морейренсе в чемпионате Португалии

Португалия

Но и предпосылок для этого не было

Конкурент Трубина не пропустил. Бенфика разгромила Морейренсе в чемпионате Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 29 тура чемпионата Португалии "Бенфика" играла против "Морейренсе". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "орлов".

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь поединок на скамейке для запасных. Сегодня в воротах лиссабонцев играл Самуэл Соареш. Правда, соперники ни разу за 90 минут не пробили в створ.

Добавим, что в этом поединке против “Морейренсе” в стартовом составе вышли восемь футболистов, которые не играли с первых минут в недавнем поединке против “Марселя”.

"Бенфика" набрала в общей сложности 70 очков и сейчас идет на втором месте. У первого "Спортинга" 74 зачетных пункта и еще один матч в запасе.

Следующую встречу "орлы" проведут 18 апреля против "Марселя" в ответном матче Лиги Европы. В первом поединке в Лиссабоне "Бенфика" победила со счетом 2:1.

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Бенфика (Лиссабон) Морейренсе (Португалия) Анатолий Трубин
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