Конкурент Трубина не пропустил. Бенфика разгромила Морейренсе в чемпионате Португалии

В рамках 29 тура чемпионата Португалии "Бенфика" играла против "Морейренсе". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "орлов".

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь поединок на скамейке для запасных. Сегодня в воротах лиссабонцев играл Самуэл Соареш. Правда, соперники ни разу за 90 минут не пробили в створ.

Добавим, что в этом поединке против “Морейренсе” в стартовом составе вышли восемь футболистов, которые не играли с первых минут в недавнем поединке против “Марселя”.

"Бенфика" набрала в общей сложности 70 очков и сейчас идет на втором месте. У первого "Спортинга" 74 зачетных пункта и еще один матч в запасе.

Следующую встречу "орлы" проведут 18 апреля против "Марселя" в ответном матче Лиги Европы. В первом поединке в Лиссабоне "Бенфика" победила со счетом 2:1.