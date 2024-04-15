Без Трубина. Бенфика - Морейренсе 3:0. Обзор матча и видео голов

Матч 29-го тура Лиги Португалии "Бенфика" - "Морейренсе" закончился со счетом 3:0. "Бенфика" без проблем одолела соперника, который не нанес ни одного удара в створ ворот.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел этот матч на скамейке запасных.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" - "Морейренсе".

Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

"Бенфика" - "Морейренсе" 3:0

Голы: Кокджу (18'), Араужу (45+1'), Рольгайсер (79')

Напомним, что для Соареша это 3 матч за "Бенфику" в нынешнем сезоне, дублер Трубина получил оценку 6.4 от WhoScore. Трубин не был в основе впервые с осени.