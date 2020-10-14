Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин нашел новую работу. он вошел в тренерский штаб московского "Динамо".

Сегодня российский клуб назначил нового тренера - Сандро Шварца. Одним из его ассистентов станет Воронин. Отметим, что Андрей провел за московский клуб 80 матчей, в которых забил 22 гола.

⚡ Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»!



Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.



Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!



Подробнее: https://t.co/AiN7X4L7tV pic.twitter.com/8QJMu8apDL — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020

Также украинец играл за "Байер", "Ливерпуль", "Герту", "Майнц" и "Кельн". В футболке сборной Украины отыграл 74 игры.