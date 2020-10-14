Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо
Украинский форвард провел в клубе три года
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин нашел новую работу. он вошел в тренерский штаб московского "Динамо".
Сегодня российский клуб назначил нового тренера - Сандро Шварца. Одним из его ассистентов станет Воронин. Отметим, что Андрей провел за московский клуб 80 матчей, в которых забил 22 гола.
⚡ Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020
Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.
Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!
Подробнее: https://t.co/AiN7X4L7tV pic.twitter.com/8QJMu8apDL
Также украинец играл за "Байер", "Ливерпуль", "Герту", "Майнц" и "Кельн". В футболке сборной Украины отыграл 74 игры.
Популярное сейчас
- Луис Энрике после поражения от Украины: Очень легко осуждать и хвалить футболистов
- Президент Зеленский отреагировал на победу Украины над Испанией
- Включённые честь и мозги. Пять мыслей по итогам победы сборной Украины
- В московском Динамо подтвердили переговоры с Ворониным
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО