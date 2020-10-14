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Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо

Россия
(2 голосов)

Украинский форвард провел в клубе три года

Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо
UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин нашел новую работу. он вошел в тренерский штаб московского "Динамо".

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Сегодня российский клуб назначил нового тренера - Сандро Шварца. Одним из его ассистентов станет Воронин. Отметим, что Андрей провел за московский клуб 80 матчей, в которых забил 22 гола.

Также украинец играл за "Байер", "Ливерпуль", "Герту", "Майнц" и "Кельн". В футболке сборной Украины отыграл 74 игры.

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В статье: Андрей Воронин Динамо (Москва)
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Комментарии (3)
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Норд Ост (Город)
14.10.2020 в 20:21
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Харьковчанин (Харків)
14.10.2020 в 20:19
пофігу, можна було і не робити новину з цього
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Норд Ост (Город)
14.10.2020 в 20:23
та ему тоже на таких как ты) да и вообще на домашних)) кстати, ты поздравил с днем захысныка украины пацанов и девчонок которые не боятся и воюют, защищая тебя и тебе подобных?
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